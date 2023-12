Heute US-Arbeitsmarkt und nächste Woche das große Jahresfinale

Was hoch steigt, kann tief fallen. So platt auch der Spruch, so wahr könnte er heute an der Börse werden, sollten die Arbeitsmarktdaten aus den USA die erwünschte und im Vormonat begonnene Abkühlungstendenz nicht bestätigen. Für eine weitere Zinserhöhung der Fed in der kommenden Woche müsste zwar schon viel Schlechtes und in dem Fall Starkes zusammenkommen, aber die keine Grenzen mehr kennende Fantasie der Anleger in Sachen Zinssenkungen dürfte zumindest einen kräftigen Dämpfer erhalten, sollten mehr als die 185.000 Stellen im November gemeldet werden.

Andererseits könnten schwächere Daten auch noch die letzten Skeptiker der Rally in die Knie und in die Aktien zwingen, sollte der DAX nach den Zahlen schnell über die am Mittwoch erreichten 16.727 Punkte springen. Dann ginge die Börsenparty zumindest mal bis zur kommenden Wochenmitte weiter, bis die nächsten Top-Termine auf die Börse warten. Dann ist mit den Verbraucher- und Erzeugerpreisen aus den USA, gefolgt von der Fed-Sitzung am Mittwochabend und der Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag noch einmal Hochspannung vor Weihnachten garantiert.

Ein geopolitischer Risikofaktor, den viele schon wieder aus den Augen verloren haben, ist der Konflikt zwischen China und Taiwan. Dieser könnte nun erneut entfachen, da wie bereits zuvor geschehen ein chinesischer Wetterballon in den Luftraum über Taiwan eingedrungen ist. Ein solcher Funke könnte den nächsten großen Brandherd auf der Welt entzünden. Auch der Zeitpunkt sollte kein Zufall sein, denn Mitte Januar finden Parlamentswahlen in Taiwan statt. Sollten bis dahin die militärischen Machtdemonstrationen seitens Pekings wieder zunehmen, ist die Frage, wie lange sich Taiwan und der Westen noch provozieren lassen oder schneller versuchen, eine zweite Ukraine zu verhindern.

Die Bayer-Aktie bildet in der Jahresübersicht das Schlusslicht im DAX. Mit dem Kursrutsch vor wenigen Wochen hat die Aktie ein Jahresminus von über 35 Prozent eingefahren. Der Chef Andersen will nun das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen und den Konzern umstrukturieren. Zwar sind noch keine genauen Pläne bekannt, aber Anleger sollten hier in den kommenden Wochen genau hinhören. Denn es könnte vielleicht interessant sein, darauf zu setzen, dass die Verlierer dieses Jahres zu den Gewinnern des nächsten gehören.