J.S. Held Beratungsexperten von Who's Who Legal (WWL) ausgezeichnet

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Jericho, New York (ots/PRNewswire) - J.S. Held Beratungsexperten in denBereichen Bauwesen, Finanzberatung und -bewertung, Digital und Daten,forensische Wirtschaftsprüfung und Vermögensabschöpfung durch WWL ausgezeichnet.Das weltweit tätige Beratungsunternehmen J.S. Held ist stolz darauf mitzuteilen,dass seine Beratungsexperten in den Bereichen Bauwesen, Finanzberatung und-bewertung, Digital und Daten, forensische Wirtschaftsprüfung undVermögensabschöpfung von Who's Who Legal (WWL) ausgezeichnet wurden. ErfahrenSie hier mehr über die von WWL ausgezeichneten Beratungsexperten von J.S. Held:https://www.jsheld.com/about-us/news/js-held-consulting-experts-recognized-by-whos-who-legal-wwl (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4044559-1&h=1639729030&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4044559-1%26h%3D898928029%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252Fabout-us%252Fnews%252Fjs-held-consulting-experts-recognized-by-whos-who-legal-wwl%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252Fabout-us%252Fnews%252Fjs-held-consulting-experts-recognized-by-whos-who-legal-wwl&a=https%3A%2F%2Fwww.jsheld.com%2Fabout-us%2Fnews%2Fjs-held-consulting-experts-recognized-by-whos-who-legal-wwl) . WWL zeichnet jährlich aufBasis umfassender, unabhängiger Recherchen die führenden Juristen undBeratungsexperten im Bereich Wirtschaftsrechtaus.Beratungsexperten - Quantum, Verzug und Technik 2023 und Sachverständige für dasBauwesenJ.S. Helds Experten in der Beratung für das Baugewerbe (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4044559-1&h=646734059&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4044559-1%26h%3D4019027717%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252Fareas-of-expertise%252Ftechnical-scientific%252Fconstruction-consulting%26a%3Dconstruction%2Bconsulting&a=Beratung+f%C3%BCr+das+Baugewerbe) sindanerkannte Vordenker und zukünftige Führungskräfte in der Branche. Sie sindherausragende Experten für Quantum, Verzug und technische Fragen und verfügenüber ein unerreichtes Fachwissen auf dem Gebiet der Quantifizierung von Kostenund Schäden. Diese Experten sind bekannt für ihr fundiertes Fachwissen und ihreErfahrung bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen im Bauwesen und bietenobjektive Einblicke. Zu unseren Bauexperten zählen Ingenieure,Generalunternehmer, Fachleute für Baumanagement, Wirtschaftsprüfer,Kalkulatoren, Code-Experten, Analysten und Kostenanalysten, die alsvertrauenswürdige Berater ein breites Spektrum an Fachwissen zur Verfügungstellen, das unsere Kunden bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen ineiner Vielzahl von Branchen und Regionen unterstützt. Unser Bau- und