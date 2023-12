Gold Terra Resource (TSX.V: YGT, FSE: TX0, WKN: A2P0BS) ist wie der Firmenname es anklingen lässt auf das Gold fokussiert. Das Unternehmen nutzt aber das riesige Potential seines Yellowknife-Projekts, indem es mit Partnern Kooperationsabkommen bezüglich der anderen auf dem Projekt vorhandenen Elemente und Mineralien schließt. Die mit Midas Minerals geschlossene Optionsvereinbarung konzentriert sich dabei auf die Seltenen Erden und das Lithium.



Exploration; Quelle: Gold Terra Resource



Die Option umfasst daher nur Lithium- und Seltene-Erden-Vorkommen außerhalb des Goldkorridors des Yellowknife-Projekts und erstreckt sich über ungefähr 718 Quadratkilometer. Es ist bekannt, dass die Region Yellowknife mehrere lithiumhaltige Pegmatite mit dazugehörigen Tantalmineralien beherbergt. Sie beziehen sich auf mehrere fruchtbare Lagerstätten, die aus dem Prosperous-Granit-Komplex hervorgehen.

Im Rahmen des Optionsabkommens kann Midas Minerals zunächst über einen Zeitraum von drei Jahren eine 51%ige Beteiligung erwerben, indem es 1,2 Millionen Kanadische Dollar (CAD) an Gold Terra Resource zahlt, 2,2 Millionen neue Midas-Minerals-Stammaktien emittiert und diese an Gold Terra Resource übergibt. Vorbehaltlich einer Lizenzgebühr von 1,5 Prozent der Bruttoeinnahmen sind auf dem Projekt anschließend mindestens fünf Millionen CAD in die Exploration zu investieren.

Bodenexploration verzeichnet erste Erfolge

Die Barzahlung und die Ausgabe der Aktien erfolgte im Sommer 2023. Midas Minerals kann in Zukunft seine Beteiligung auf 80 Prozent erhöhen, indem es in den nächsten zwei Jahren weitere fünf Millionen CAD auf dem Projekt für Explorationsaktivitäten ausgibt. Gold Terra Resource hat eine Carry-Beteiligung von 20 Prozent, bis eine positive bankfähige Machbarkeitsstudie vorliegt.

Gerald Panneton, der Chairman und CEO von Gold Terra Resource erklärte: „Das Lithium- und Seltene-Erden-Potential unserer großen Yellowknife-Ländereien war schon immer bekannt. Unsere Vereinbarung mit Midas Minerals bietet uns ein hervorragendes Potential für eine wichtige Mineralienentdeckung, und zwar ohne Kosten für Gold Terra, bis eine positive bankfähige Machbarkeitsstudie abgeschlossen ist. Midas hat seine Verpflichtungen aus dem Jahr 2023 bereits erfüllt und über 350.000 CAD für die erfolgreiche Evaluierung des Potentials für kritische Mineralien im Quyta-Gürtelgebiet ausgegeben, wobei Proben mit bis zu 4,65 Prozent Lithium entnommen wurden. Gut gemacht, Midas-Crew!“

Lithiumgehalte von bis zu 4,56 Prozent identifiziert

In der Region sind mehr als 100 LCT-Pegmatite bekannt, einschließlich historischer Hinweise auf Lithium- und Tantalvorkommen innerhalb des Yellowknife Lithium Projekts. Seine erste Explorationsperiode auf dem Projekt in den Northwest Territories in Kanada hat Midas Minerals inzwischen abgeschlossen. Von Mai bis Ende August 2023 wurden insgesamt 567 Gesteinssplitterproben im Rahmen breit angelegter regionaler Probenahmeprogramme auf einer Fläche von etwa 300 Quadratkilometern entnommen.

Zehn spodumenhaltige Pegmatite wurden dabei bislang bestätigt, die Höchstgehalte von bis zu 4,65 Prozent Lithiumoxid aufweisen. Darüber hinaus hat Midas erfolgreich fruchtbare Pegmatitschwärme mit insgesamt 58 Kilometern Streichlänge und einer Fläche von 70 Quadratkilometern definiert. In der Feldsaison 2024 wird Midas eine detailliertere Kartierung durchführen, um weitere spodumenhaltige Pegmatite innerhalb der bisher gefundenen fraktionierten Pegmatitschwärme zu lokalisieren und zu definieren und Ziele für potentielle Bohrtests zu priorisieren.

