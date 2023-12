Seite 2 ► Seite 1 von 3

München/Aachen (ots) -- Der globale Batteriemarkt wächst bis 2030 mit einer Wachstumsrate voninsgesamt 34 Prozent pro Jahr- Rund 80 Prozent der Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien entfällt in dennächsten Jahrzehnten auf Elektrofahrzeuge- Die Konkurrenz durch neue europäische und US-amerikanische Hersteller sowiemassiv expandierende chinesische Unternehmen wächstTrotz der jüngsten Verlangsamung der Prognosen der Automobilhersteller für dieElektrofahrzeugproduktion zeigt der globale Batteriemarkt weiterhin eine enormhohe Wachstumsrate sowie eine steigende Nachfrage nach Lithium-Ionen- undNatrium-Ionen-Batterien. Allein zwischen 2020 bis 2030 wird sich die Nachfragemehr als verachtzehnfachen mit einem jährlichen Wachstum von 34 Prozent. DerHauptgrund für diese Entwicklung ist die Umstellung der Automobilindustrie aufbatterieelektrische Fahrzeuge. Das hat insbesondere in den USA und Europaentsprechende Auswirkungen auf die industrielle Landschaft. So entstehen indiesen Regionen neue Hotspots für die Batterieproduktion sowie neue Unternehmenzusätzlich zu den bereits Existierenden in Asien. Zu diesen und weiterenErgebnissen kommen Roland Berger und der Lehrstuhl Production Engineering ofE-Mobility Components (PEM) der RWTH Aachen in ihrer Publikation "BatteryMonitor 2023", die einen umfassenden Marktüberblick über die globaleBatterieindustrie gibt.Im Fokus der aktuellen Entwicklungen stehen vor allem technische Innovationenfür eine effizientere Produktion und alternative Batteriematerialien. "Um iminternationalen Markt bestehen zu können, müssen Hersteller ihreProduktionsprozesse optimieren. Die Entwicklung neuer Fertigungstechnologien istdabei die wichtigste Voraussetzung für eine effiziente, kostengünstige undgleichzeitig nachhaltige Batterieproduktion", sagt Professor Heiner Heimes,Mitglied der Institutsleitung des RWTH-Lehrstuhls PEM.Ein international hart umkämpfter WachstumsmarktEs wird erwartet, dass die Nachfrage nach Batterien im Jahr 2030 rund 4.900Gigawattstunden (GWh) erreichen wird, ein deutlicher Anstieg gegenüber derletztjährigen Prognose von etwa 4.000 GWh. Diese erwartete Nachfrage wirdallerdings von angekündigten Produktionskapazitäten von global ca. 8.900 GWh imJahr 2030 überschritten. Ob alle diese Kapazitäten realisiert werden können, istjedoch zweifelhaft. "Wir erwarten keine Überkapazität außerhalb von China", sagtWolfgang Bernhart, Partner bei Roland Berger. "Der Mangel an Materialien,Talenten und gesicherten Verkäufen schwächt Hersteller und Produktionsprozesseweltweit."Zusätzlich entstehen im Markt Ungleichgewichte - verstärkt durch nationale