UBS stuft Nordea auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea von 150 auf 144 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach zwei Jahren steigender Zinssätze sei der Höhepunkt nah, womit der bisherige Rückenwind für die nordischen Banken zu Gegenwind werde, schrieb Analyst Johan Ekblom in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Er rechnet mit einer Zinsnormalisierung in den kommenden zwei Jahren und kürzte seine Schätzungen bis 2026. Nordea gehöre indes zu jenen Instituten mit der stabilsten Ertragsentwicklung, zudem sei die Bewertung attraktiv./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2023 / 16:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 10,71EUR gehandelt.