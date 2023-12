UBS stuft Rolls-Royce auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 350 auf 400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin begeistert vom Umbau des Triebwerkherstellers. Kurzfristig sei in den kommenden Monaten mit vielen ermutigenden Nachrichten zu rechnen. Das Kursziel steige auch infolge der auf dem Kapitalmarkttag gegebenen Prognose des Konzerns für 2027./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2023 / 07:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:06 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 3,399EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ian Douglas-Pennant

Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4

Kursziel alt: 3,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m