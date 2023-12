DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Safran auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Safran von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 176 auf 170 Euro gesenkt. Analyst Christophe Menard zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie hinsichtlich der Mittelfristaussichten etwas konservativer und kürzte seine Prognosen für den Betriebsgewinn (Ebit) des Triebwerkbauers für die kommenden beiden Jahre. Das Aufwärtspotenzial für die Aktie sei inzwischen überschaubar. Safran bleibe aber ein solider Wert mit verlässlichen langfristigen Aussichten./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2023 / 06:48 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 163,9EUR gehandelt.