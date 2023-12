Konstantinos Vasiadis So verändern der boomende E-Commerce und Retouren das Lagermanagement der Zukunft (FOTO)

Nürnberg (ots) - Das Retourengeschäft boomt: Das weiß auch Konstantinos

Vasiadis. Er ist Experte für B-Waren und Geschäftsführer von Elvinci.de und

unterstützt als dieser Unternehmen aus dem Handel und der Produktion dabei, ihre

Ressourcen im Lager- und Retourenmanagement bedarfsoptimiert einzusetzen. Warum

sich Firmen mit Blick auf den weiterhin stark wachsenden E-Commerce schon heute

Gedanken um das Lagermanagement der Zukunft machen müssen, erfahren Sie hier.



Der E-Commerce-Sektor hat in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum

erlebt, was auch im Retourengeschäft nicht unbemerkt bleibt. Die Möglichkeit,

Waren beliebig zurückzusenden, wird von Verbrauchern gern in Anspruch genommen -

für die Händler allerdings sind Retouren mit einem großen Aufwand verbunden.

Besonders im Angesicht der wachsenden Anzahl an Rückläufern stellt sie das vor

immer größere Herausforderungen. "Der Onlinehandel wächst und wächst. Darauf

müssen Unternehmen reagieren, andernfalls wird es sie bald mehr als den Umsatz

kosten", erklärt Konstantinos Vasiadis, Geschäftsführer von Elvinci.de.