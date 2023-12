Das Umfeld für Lithium-Unternehmen ist nicht gerade einfach. Der Lithium-Preis ist dieses Jahr um rund drei Viertel eingebrochen, nachdem 2022 noch neue Allzeithochs erreicht wurden. Am Markt setzt sich die Meinung durch, dass hier noch viel Ungemach droht. Sprich: Das Wachstum der Elektroauto-Industrie schwächt sich ab, das Angebot wächst dagegen.

Ganz so schlimm ist es aber nicht. Denn bei diesen niedrigen Preisen wird lange nicht jedes Lithium-Projekt auch wirklich in einen Betrieb münden. Dementsprechend dürfte der Pessimismus übertrieben sein. Spätestens 2025 erwarten zudem die Citibank und die Deutsche Bank, dass der Markt nicht mehr genug Lithium liefern kann. Dementsprechend sollten sich die Preise laut Expertenmeinung stabilisieren und mittelfristig wieder steigen.

CleanTech Lithium konnte in diesem aktuellen Umfeld dennoch erfolgreich eine Kapitalerhöhung umsetzen. So sammelte das Unternehmen 8 Mio. Pfund zu einem Aktienkurs von 0,22 Gbp ein. Für manche Anleger war der Preis zu niedrig, und auch niedriger als bei der letzten Kapitalmaßnahme im Oktober 2022. Chairman Steve Kesler verweist dabei nicht nur auf das Umfeld. Auch der Aktienkurs ist mit dem Markt zurückgekommen. Daher sei das Financing ein Erfolg, zumal die Kapitalerhöhung auf eine robuste Nachfrage getroffen ist und das Volumen noch höher hätte ausfallen können. Nicht zuletzt haben auch die Board-Direktoren des Unternehmens selbst mitgezogen und insgesamt 300.000 Pfund selbst investiert.

Die Mittel aber reichen, um die nächsten Schritte anzugehen. So ist jetzt Bohrsaison auf den Lithium-Projekten in Chile. Zunächst wird auf Laguna Verde, dem am weitesten fortgeschrittenen Projekt exploriert. Das Ziel ist es, die bestehenden Ressourcen weiter zu vergrößern. Daneben wird es nun zu Tests bei der DLE-Pilotanlage kommen. Mit dieser will das Unternehmen demonstrieren, dass es batteriefähiges Lithium liefern kann.