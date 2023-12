Bugworks Research Inc. stellt Poster auf dem Immuno-Oncology Congress 2023 der European Society for Medical Oncology (ESMO) in Genf vor

BANGALORE, Indien, SARATOGA, Kalifornien, USA, und ADELAIDE, Australien, 8. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Bugworks Research Inc., ein auf die klinische Entwicklungsphase spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, präsentiert am 7. Dezember auf dem Immuno-Oncology Congress 2023 der European Society for Medical Oncology (ESMO) in Genf (Schweiz) die Forschungsergebnisse zu seinen neuartigen Best-in-Class-Adenosin-Antagonisten BWC2094 und BWC2562 mit dualem Wirkprinzip, die das Potenzial besitzen, eine Vielzahl von schwer zu behandelnden Krebsarten zu behandeln.

Das Poster stellt zwei Leitmoleküle vor, die mithilfe einer struktur- und eigenschaftsgesteuerten Plattform zur Arzneimittelerforschung entdeckt wurden. Die Moleküle demonstrieren einen potenten dualen A2A-/A2B-Antagonismus in einer Vielzahl pathologisch relevanter Modelle, die eine starke Adenosin-bedingte Immunsuppression in der Tumormikroumgebung (TME) bei verschiedenen Krebsarten rekapitulieren. Um die Differenzierung und klinische Umsetzung zu optimieren, wurden mithilfe von KI- und ML-gestützten virtuellen Studien potenzielle Kombinationspräparate identifiziert und die Patientenauswahl während der klinischen Entwicklung unterstützt. In Kombination mit zugelassenen Krebsmedikamenten zeigen BWC2094 und BWC2562 in Tests mit menschlichem peripherem Blut und einer proprietären, von Patienten stammenden Ex-vivo-Tumorexplantat-Plattform eine synergistische Aktivität, die anhand der Verringerung der Tumordichte und erhöhter Apoptose/Nekrose gemessen wird. Zudem weisen diese Moleküle eine hohe orale Bioverfügbarkeit bei Nagetieren und Hunden auf und erwiesen sich in präklinischen Dosisfindungsstudien über 14 Tage als gut verträglich. Auf der Grundlage der Gesamtheit der Evidenz ist BWC2094 bereit für den IND-Antrag.

Bugworks Research ist führend in der Entwicklung neuartiger niedermolekularer Medikamente zur Bekämpfung schwer behandelbarer Krebsarten und arzneimittelresistenter bakterieller Infektionen. Das Unternehmen entwickelt eine umfangreiche Pipeline von differenzierten Onkologieprogrammen, die auf kritische Signalwege mit Relevanz für das Krebswachstum und das Umgehen von Behandlungen abzielen.

Der jährlich ausgerichtete ESMO Immuno-Oncology Congress bietet ein Forum, um den verschiedenen Stakeholdern, die an der Entwicklung innovativer Behandlungen für Krebs interessiert sind, die neuesten wissenschaftlichen und klinischen Entwicklungen in der Immuntherapie vorzustellen.Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind eingeladen, das Bugworks-Poster am 7. Dezember 2023 zwischen 12.00 und 13.00 Uhr MEZ zu besuchen.

