Hofmann Metall GmbH Auszeichnung als Deutschlands Wachstumschampion 2024 (FOTO)

Zwickau (ots) - Die Hofmann Metall GmbH, ein Unternehmen im Bereich der

Abfallentsorgung und Ressourcenrückgewinnung mit Sitz in Zwickau, wurde kürzlich

als einer von Deutschlands Wachstumschampions 2024 ausgezeichnet. Die

renommierte Auszeichnung wurde von der Marke FOCUS-Business verliehen, die

bereits zum neunten Mal in Folge die Wachstumschampions der Bundesrepublik

Deutschland präsentiert. Gewürdigt werden Unternehmen, die in den letzten Jahren

ein signifikantes Wachstum verzeichnet haben.



Geschäftsführer Robert Eckhold: "Schrott ist und bleibt eine der wichtigsten

Ressourcen für die Industrie. Ohne Schrott gäbe es weit weniger Metall auf dem

Markt, das von Metallbetrieben weiterverarbeitet werden kann. Unsere Mission mit

der Hofmann Metall GmbH ist es in diesem Zusammenhang, Unternehmen unter die

Arme zu greifen, um einen reibungslosen Betrieb zu garantieren. Neben dem Ankauf

von Schrott für Privat- und Kleingewerbekunden bieten wir auch die Abholung von

Schrott für Industriekunden an. Die eigentliche Innovation findet jedoch im

Bereich der Prozessoptimierung innerhalb unseres Unternehmens statt. Als einer

der ersten Schrotthändler in Deutschland haben wir unsere

Unternehmenskommunikation vollständig digitalisiert. Wir sehen unsere Aufgabe

darin, unsere Mitarbeiter zu entlasten, bürokratische Hemmnisse abzubauen und

moderne Benefits zu schaffen. Ein weiterer Eckpfeiler des Unternehmenserfolgs

liegt in einem strategischen Marketing, das verschiedene Medienkanäle nutzt, um

Kunden, Geschäftspartner und Interessenten generationsübergreifend anzusprechen.

Die Auszeichnung als Wachstumschampion 2024 bestätigt unseren Erfolg in dieser

Mission."