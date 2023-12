One Data und VW-Gruppe beschließen Zusammenarbeit zur Lösung der ungleichen Verteilung von kritischen Komponenten / One Data's AI-Matching-Plattform "Wavetrade" ermöglicht Tausch sowie An- und Verkauf von Halbleitern und Chip

Passau (ots) - One Data (https://onedata.de/de/wavetrade/) , ein deutschesSoftwareunternehmen, gibt heute eine Zusammenarbeit mit der deutschenVolkswagen-Gruppe (https://www.volkswagen-group.com/en) bekannt, um derungleichen Verteilung von kritischen Komponenten entgegenzuwirken. Auch wenn dieglobalen Lieferketten nicht mehr so belastet sind wie in den vergangenenMonaten, herrscht diesbezüglich trotzdem ein signifikantes Ungleichgewicht. DieAI-basierte Matching-Plattform " Wavetrade (https://onedata.de/en/wavetrade/) "löst dieses Problem, indem sie den Tausch sowie An- und Verkauf von Halbleiternund Chips ermöglicht sowie ihren Teilnehmern damit Zugang zum überschüssigenBestand von kritischen Komponenten der beteiligten Partner bietet."Der Aufwand, um kritische Komponenten ohne eine systematische Plattformuntereinander zu handeln ist äußerst hoch. Die Wavetrade-Plattform kann dazubeitragen, die Liquidität unserer Lieferanten zu stärken und gleichzeitig dieWiderstandsfähigkeit der Lieferketten zu gewährleisten. Sie kann alsBest-Practice-Beispiel für die Sharing Economy angesehen werden, da sieProduktionsstopps verhindert und Überkapazitäten abbaut", sagt Karsten Schnake,head of the operative and strategic semiconductor taskforce COMPASS bei der Volkswagen AG.