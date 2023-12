Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Gemeinschaften von Wohnungseigentümern sind auf eineHausverwaltung angewiesen - doch der derzeitige Fachkräftemangel stellt eineHerausforderung dar. Vielerorts mangelt es an qualifiziertem Personal, um dienotwendigen Verwaltungsaufgaben effizient zu bewältigen. Michael Käser,Geschäftsführer und Inhaber der Kaeser Hausverwaltung GmbH, hat sich auf dieBetreuung von Wohnungseigentümergemeinschaften spezialisiert und setzt genauhier an, indem er sich aktiv für die Ausbildung junger Fachkräfte zu kompetentenVerwaltern engagiert. Wie das im Detail aussieht, erfahren Sie im Folgenden.Die Immobilienbranche erlebt in der heutigen Zeit einen stetigen Wandel. Derzunehmende Fachkräftemangel stellt sowohl Wohnungseigentümer als auchHausverwaltungen vor die Herausforderung, qualifizierte Hausverwalter zu finden.Zugleich eröffnet er eine spannende Perspektive für junge Talente. Denn um denbestehenden Fachkräftemangel zu beheben, investieren immer mehr Unternehmenmassiv in die qualifizierte Ausbildung von Nachwuchskräften. "Hinzu kommt, dassWohnungseigentümer ab Dezember 2023 das Recht haben, die Bestellung eineszertifizierten Verwalters zu verlangen", erklärt Michael Käser, Geschäftsführerund Inhaber der Kaeser Hausverwaltung GmbH. "Diese Neuerung verschärft dieohnehin akute Situation weiter, da der Bedarf an qualifizierten Verwaltern durchdie gesetzlichen Anforderungen noch stärker zunimmt.""Wir engagieren uns seit jeher aktiv in der Ausbildung junger Talente, die zuqualifizierten Verwaltern heranwachsen sollen", fährt der Experte fort. "Dabeiübertragen wir ihnen viel Verantwortung, um sie beruflich und persönlichvoranzubringen, optimale Ergebnisse zu erzielen und eine partnerschaftlicheBeziehung zu gewährleisten. Die Komplexität und der Spaßfaktor des Berufs sinddabei nicht zu unterschätzen." Gemeinsam organisieren Michael Käser und seinTeam die Verwaltung für Eigentümergemeinschaften nach demWohnungseigentumsgesetz (WEG). Das beginnt schon bei der Organisation derEigentümerversammlung, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Auch diedarauf folgenden Prozesse werden vollumfänglich übernommen. Das Team der KaeserHausverwaltung GmbH bringt umfassende Expertise aus den BereichenBetriebswirtschaft, Ingenieurwesen und Immobilienwirtschaft mit. Ferner verfügtdas Unternehmen über ein weitreichendes Netzwerk aus Anwälten, Handwerkern,Gutachtern und Ingenieuren, um alle Aspekte effizient und zuverlässig umsetzenzu können.Zum Hintergrund der WEG-ReformAb dem 1. Dezember 2023 haben Wohnungseigentümer grundsätzlich das Recht, dieBestellung eines zertifizierten Verwalters zu verlangen. Das schließt einen