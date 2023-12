SELECT GROUP ERWIRBT LEGENDÄRES PENTOMINIUM-PROJEKT, DAS ZUM HÖCHSTEN WOHNTURM DER WELT WERDEN SOLL

DUBAI, VAE, 8. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die Select Group, ein renommierter Immobilienentwickler mit Hauptsitz in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ist stolz darauf, einen historischen Meilenstein bei der Entwicklung von Luxus-Hochhäusern bekannt zu geben. Das Unternehmen hat erfolgreich das auf Eis gelegte Projekt in der Dubai Marina erworben, das früher als Pentominium Tower bekannt war und nach seiner Fertigstellung der höchste Wohnhochhausturm der Welt werden soll.

Seit seiner Konzeption im Jahr 2007 war der Pentominium Tower lange Zeit ein Symbol für das Streben nach baulichen Meisterleistungen. Wie viele andere Projekte sah er sich jedoch während des weltweiten finanziellen Abschwungs im Jahr 2008 mit Herausforderungen konfrontiert und die Bauarbeiten kamen zum Stillstand. Anfang dieses Jahres wurde das Bauvorhaben im Rahmen des von den Gerichten Dubais genehmigten Verwaltungsverfahrens über Emirates Auction versteigert. Nach einem hart umkämpften Bieterverfahren mit 46 Geboten erhielt die Select Group mit einem Gebot von 100 Millionen USD den Zuschlag für das Bauvorhaben.