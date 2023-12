Wirtschaft Dax bleibt am Mittag im Plus - Stimmung weiter gut

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Freitag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 16.665 Punkten berechnet.



Dies entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste standen BMW, Zalando und Sartorius, Abschläge gab es entgegen dem Trend unter anderem bei Siemens Energy, Commerzbank und Merck. "Der Dax holt im weiteren Handelsverlauf nun auch langsam die letzten Skeptiker ab und wird dadurch über das Kursniveau von 16.700 Punkte geschoben", sagte Marktexperte Andreas Lipkow.