Jeremy Siegel von der Wharton Business School der University of Pennsylvania ist seit langem vorsichtig, was die Vorgehensweise der US-Notenbank Federal Reserve bei Zinserhöhungen angeht. Er schlägt oft vor, dass der Vorsitzende der Zentralbank, Jerome Powell, ein gewisses Maß an Flexibilität an den Tag legen sollte. In einem Kommentar auf Wisdom Tree plädiert Siegel erneut für eine gemäßigte Politik.

Der Dow Jones, der im bisherigen Jahresverlauf um neun Prozent gestiegen ist und mit 36.117,38 Punkten in der Nähe seines bisherigen Höchststandes liegt, könnte von der US-Notenbank gebremst werden, wenn sie zu sehr an ihrem Inflationsziel von zwei Prozent festhält, so Siegel.