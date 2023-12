Hamburg (ots) -



- Strom war im November günstig: Der durchschnittliche Börsenstrompreis lag bei

9,11 ct/kWh und unter dem Jahresdurchschnitt von 9,77 ct/kWh; u.a. weil viel

günstiger Windstrom erzeugt wurde (16 GWh)

- Der durchschnittliche Arbeitspreis des Börsenstromanbieters Rabot Charge war

mit 26,31 ct/kWh im November ebenfalls günstig und lag unter seinem

Jahresdurchschnitt von 27,09 ct/kWh

- Der durchschnittliche Arbeitspreis von Rabot Charge lag damit deutlich

unterhalb der Strompreisbremse

- Das Unternehmen kündigt an, die Strompreisbremse beizubehalten und garantiert

bis 31.03.2024 einen Arbeitspreis unter 40 ct/kWh; damit entspricht das

Unternehmen einer Forderung des Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. im

aktuellen Positionspapier 'Dynamische Stromtarife' vom 1.12.2024



Zum 31. Dezember 2023 fällt die Strompreisbremse weg. Sie deckelt den

Arbeitspreis für Verbraucher:innen größtenteils auf 40 Cent je Kilowattstunde

(ct/kWh). Im kommenden Jahr werden Haushalte aber nicht nur den Wegfall der

Strompreisbremse schultern müssen: Experten prognostizieren, dass die

Strompreise wegen steigender Netzentgelte stark anziehen. Daher empfiehlt es

sich, beim Strompreis genau hinzusehen und nach günstigen Alternativen Ausschau

zu halten.





Dynamische Stromtarife als AlternativeEine dieser günstigen Alternativen sind dynamische Börsenstromtarife, die perGesetz ab 2025 flächendeckend eingeführt werden müssen und von einigenVersorgern wie Rabot Charge bereits jetzt angeboten werden. Hier orientiert sichder Strompreis am tatsächlichen Börsenstrompreis, woraus günstige undmarktgerechte Arbeitspreise resultieren. So auch beim Börsenstromanbieter RabotCharge, dessen durchschnittliche monatliche Arbeitspreise im Jahr 2023durchgängig unterhalb der Strompreisbremse lagen (siehe Grafik).Dennoch fühlen sich viele Verbraucher:innen durch schwankende Arbeitspreiseanalog zur Börsenstrompreis-Entwicklung verunsichert. Richtig ist, dass dieStrompreise an der Börse auch nach oben ausschlagen und in seltenen Fällen sogarkurzfristig oberhalb der Strompreisbremse liegen können. Solcheüberproportionalen Preisausschläge nach oben sind jedoch ausgesprochen seltenund werden durch die Preisstürze überkompensiert. So lag der Börsenstrompreis imJahr 2023 beispielsweise 229 Stunden unter Null.Damit Verbraucher:innen dynamische Strompreise sorgenfrei testen und sich vomgünstigen Preisniveau überzeugen können, deckelt der Hamburger StromanbieterRabot Charge seine dynamischen Strompreise jetzt auf maximal 40 ct/kWh bis zum31.03.2024. Mit der Kostendeckelung entspricht das Unternehmen einer Forderungdes Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. im Positionspapier DynamischeStromtarife vom 1. Dezember 2024. Ohne regulatorischen Druck verpflichtet sichRabot Charge, die Kosten auf maximal 40 ct/kWh zu deckeln - zunächst beschränktbis 30. März 2024, um ggf. auf weitere regulatorische Entwicklungen reagieren zukönnen."Wir geben für das nächste Quartal unseren Kunden Kostensicherheit. Allerdingssind wir überzeugt, dass dynamische Stromtarife auch ohne Regulierung undKostendeckelung Kostenersparnisse bringen. Kostensteigerungen im Markt werdenletztlich immer weitergegeben, bei Fixtarifen geschieht dies lediglich zeitlichverzögert", kommentiert Jan Rabe, CEO von Rabot Charge. Er ergänzt "Wir führendie Strompreisbremse fort, damit Verbraucher:innen dynamische Strompreiserisikolos testen und Vertrauen in diese neue Art des Stromkonsums fassenkönnen."Aktualisierung 08.12.2023 12:07Pressekontakt:public performance, Miriam Piecuch, Hegestrasse 40, 20251 Hamburg, T +49 ((0)4023 80 12 83, Mail mp@publicperformance.de