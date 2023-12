(mehr Details, Entwicklung aktualisiert)



BERLIN (dpa-AFX) - Noch bis zum späten Freitagabend führt der Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zu weitreichenden Einschränkungen im Bahnverkehr. Die Auswirkungen dürften auch in den Stunden danach noch zu spüren sein. "Wir setzen alles daran, dass bis zum Betriebsbeginn am Samstag wieder alles fährt", sagte ein Bahnsprecher am Freitagmorgen. Bis dahin müssen Fahrgäste mit weiteren Beeinträchtigungen im Bahnverkehr rechnen.

Noch bis 22.00 Uhr an diesem Freitag läuft der Warnstreik der GDL. Es ist der zweite Arbeitskampf im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn. Auch das Unternehmen Transdev wird bestreikt, mit dem die GDL ebenfalls über Tarife streitet. Gewerkschaftschef Claus Weselsky gab sich am Freitag zuversichtlich, mit dem Warnstreik die Forderungen gegenüber dem Bahnvorstand durchzusetzen. "Wir werden sie knacken", sagte der GDL-Chef vor Demonstrierenden in Potsdam.