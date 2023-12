Sanierungsquote weiter im freien Fall

Berlin (ots) - Die Quote energetischer Sanierung im Gebäudebestand in

Deutschland fällt zum Jahresende 2023 weiter auf ein Allzeittief von 0,72

Prozent. Dies hat die aktuelle Marktdatenstudie der B+L Marktdaten Bonn im

Auftrag des Bundesverbands energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (BuVEG) ergeben.



Schon im ersten Halbjahr 2023 lag die Quote bei 0,83%, im Jahr 2022 lag die

Quote bei 0,88%. Die allgemeine Annahme einer Sanierungsquote in Deutschland von

rund 1% wird derzeit nicht nur nicht erreicht. Um die Klimaziele im Jahr 2030

für den Gebäudesektor zu realisieren, ist eine Sanierungsquote von rund 2%

notwendig.