In einer erste Reaktion fielen die US-Aktienmärkte vorbörslich zurück. Der Dow-Jones-Index notierte zuletzt 100 Punkte niedriger. Die Anleiherenditen schnellten gleichzeitig hoch und die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank die Zinsen bereits im März senkt, fiel Bloomberg-Daten zufolge unter die Marke von 50 Prozent zurück.

Die weltgrößte Volkswirtschaft hat im November mehr neue Stellen geschaffen als am Markt erwartet worden war. Die Zahl der Jobs außerhalb de Landwirtschaft stieg um 199.000 und damit mehr als die erwarteten 185.000. Die Arbeitslosenquote fiel auf 3,7 Prozent von zuvor 3,9 Prozent. In einer Umfrage von Bloomberg unter Volkswirten war mit einem gleich gebliebenen Wert von 3,9 Prozent gerechnet worden. Im Oktober hatte die US-Wirtschaft 150.000 Jobs neu geschaffen.

"Der Arbeitsmarktbericht ist zwar nicht extrem stark. Aber er ist stark genug, um die erwartete erste Zinssenkung nach hinten zu verschieben", erklärte Thomas Altmann, Partner bei QC Partners. "Auch das Absinken der Arbeitslosenquote zeigt, wie robust der US-Arbeitsmarkt ist. Nach dem heutigen Arbeitsmarktbericht wird es die FED sicherlich nicht eilig haben, in Diskussionen über den richtigen Zeitpunkt für die erste Zinssenkung einzusteigen."

Da der Bericht auf einen anhaltend starken Jobmarkt hindeutet, besteht die Gefahr, dass die Aktienmarkt-Rallye der vergangenen Wochen übertrieben gewesen sein könnte.

Denn eigentlich haben die Anleger darauf gesetzt, dass die US-Notenbank mit ihren Zinserhöhungen abgeschlossen hat, und für 2024 weitgehend mit Zinssenkungen gerechnet. Ein Großteil dieser These basiert auf der Normalisierung des Arbeitsmarktes nach dem Pandemie-Boom und der Verlangsamung der Inflation.

Die jüngsten Daten dieser Woche hatten eigentlich Anzeichen einer Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt angedeutet. Am Dienstag zeigte der jüngste JOLTS-Bericht (Job Openings and Labor Turnover Survey), dass das Verhältnis von offenen Stellen zur Zahl der Arbeitslosen auf 1,34 gesunken ist, den niedrigsten Wert seit August 2021.

Für Nancy Vanden Houten, leitende US-Ökonomin bei Oxford Economics, zeigt der Rückgang, dass der Arbeitsmarkt ein besseres Gleichgewicht" zwischen Angebot und Nachfrage erreicht hat, wie es die Federal Reserve angemahnt hat.

"Die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt sind weiterhin sehr gut, und die Wirtschaft kehrt zu einem besseren Gleichgewicht zwischen der Nachfrage nach und dem Angebot an Arbeitskräften zurück", hatte der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, in einer Rede am 1. Dezember erklärt. "Das Tempo, mit dem die Wirtschaft neue Arbeitsplätze schafft, bleibt stark und hat sich auf ein nachhaltigeres Niveau verlangsamt."

Weitere Arbeitsmarktdaten, die am Mittwoch von ADP veröffentlicht worden waren, zeigten, dass die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft im vergangenen Monat langsamer als erwartet gestiegen ist und die Löhne weiter gesunken sind. ADP wies insbesondere darauf hin, dass der Rückgang der Arbeitsplätze im Freizeit- und Gastgewerbe im November ein Zeichen für eine Normalisierung des Arbeitsmarktes sein könnte, sodass sich das Lohnwachstum im nächsten Jahr verlangsamen könnte.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion