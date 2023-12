Corpus Christi, TX, 8. Dezember 2023 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy- ... - freut sich, mitteilen zu können, dass der Präsident und Chief Executive Officer, Amir Adnani, auf der COP28 über den nachhaltigen Uranabbau und die wachsende Rolle der kohlenstofffreien Kernenergie gesprochen hat, um die steigende globale Nachfrage nach einer kostengünstigen Energieversorgung zu befriedigen, die netto null ist.

Herr Adnani wurde auch in den COP28-Leadership-Interviews vorgestellt, um über die Rolle von UEC als das am schnellsten wachsende Uranunternehmen der Welt, die Einführung von Best Practices zur Verbesserung der Nachhaltigkeit und die 18-jährige Entwicklung des Unternehmens zu einem langfristigen und kohlenstoffarmen Lieferanten mit stabilen nordamerikanischen Anlagen zu sprechen. Das Interview kann unter https://www.reuters.com/plus/acumen-stories/cop-28/uec abgerufen werden.

Darüber hinaus ist UEC eines von 120 Unternehmen, die die Net Zero Nuclear Industry Pledge unterstützen, die auf der COP28 am 5. Dezember 2023 ins Leben gerufen wurde und in der sich die Industrie zur Unterstützung einer Verdreifachung der weltweiten Kernenergiekapazität bis 2050 verpflichtet. Unter der Führung der Vereinigten Staaten erklärten 22 Länder, darunter Frankreich, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Arabischen Emirate, Japan, Südkorea und Kanada, die weltweite Kernenergiekapazität bis 2050 ausgehend von der Basis 2020 zu verdreifachen, um ihre Netto-Null-Umstellung zu unterstützen. Die teilnehmenden Länder würden die Weltbank und andere internationale und regionale Entwicklungsbanken ermutigen, die Kernenergie in ihre Kreditvergabepolitik aufzunehmen.

Amir Adnani erklärte: "Wir haben weltweit einen Wandel erlebt, da immer mehr Länder Pläne und Programme für die Wiederinbetriebnahme, die Verlängerung der Lebensdauer und den Bau neuer Kernkraftwerke auf der Suche nach sauberer, sicherer, äußerst zuverlässiger und kostengünstiger Elektrizität, die die Kernkraft liefert, verabschiedet haben. Dieses Streben nach globaler sauberer Energie hat zusammen mit den Fundamentaldaten von Uranangebot und -nachfrage zu einer Anspannung auf dem Uranmarkt geführt, der sich von einem bestandsbelasteten zu einem produktionsorientierten Markt gewandelt hat."