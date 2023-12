M-net ist Preis-Sieger 2023 im deutschen Telekommunikationsmarkt / Zum vierten Mal in Folge bester Anbieter bei Studie von FOCUS Money (FOTO)

München (ots) -



- M-net ist 2023 zum vierten Mal in Folge Preis-Sieger im Bereich

Telekommunikationsanbieter

- Mit voller Punktzahl Benchmark als Branchenführer gesetzt

- Auszeichnung unterstreicht erstklassige Kundenorientierung bei Privat- und

Geschäftskundenangeboten



Bayerns führender Glasfaseranbieter M-net wurde vom Fachmagazin FOCUS Money als

"Preis-Sieger 2023" im Bereich Telekommunikationsanbieter ausgezeichnet. Bereits

zum vierten Mal in Folge erhielt M-net im Test die höchste Punktzahl (100) und

setzt damit als Branchenführer den Benchmark für die anderen teilnehmenden

Unternehmen. Die Studie "Preis-Sieger 2023" wurde im Auftrag von Focus Money und

Deutschland Test durch das IMWF Institut für Management und Wirtschaftsforschung

realisiert.





"Wir freuen uns sehr, bei dieser Erhebung die höchste Punktzahl erreicht unddamit die Top-Platzierung als Branchenführer belegt zu haben", so HannesLindhuber, Leiter der Unternehmenskommunikation von M-net. "Die Auszeichnung alsPreis-Sieger 2023 unterstreicht unsere Position als kundenorientierterTelekommunikationsanbieter für Privat- und Geschäftskunden und ist das Ergebnisunserer kontinuierlichen Bemühungen, innovative Lösungen bereitzustellen underst­klassigen Service zu bieten. Der Dank gilt vor allem unseren Kundinnen undKunden für ihre Treue und ihr Vertrauen. Wir betrachten diese Auszeichnung zudemals Ansporn, auch künftig in modernste Technologien zu investieren und unsereServiceleistungen weiterzuentwickeln."Methodik: Datenbasierte StudieDie Methodik der Studie basiert auf einer Online-Datenerhebung mittels SocialListening, bei der im Zeitraum vom 1. September 2022 bis 31. August 2023insgesamt 1.000.000 Nennungen zu etwa 19.000 Unternehmen identifiziert undzugeordnet wurden. Das Social Listening untersucht hierbei die Themengebiete"Preis" und "Gesamteindruck". Die Auszeichnung "Preis-Sieger 2023" wird anhandder erreichten Punktzahl im Gesamtranking vergeben. Die Berechnung desPunktwertes erfolgt branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten.Der jeweilige Branchensieger erhält 100 Punkte und setzt damit den Benchmark füralle anderen untersuchten Unternehmen innerhalb der Branche.Über M-netM-net ist der führende Glasfaseranbieter Bayerns und bietet seinen Kundenschnelles Internet, günstige Telefon- und Mobilfunkanschlüsse sowie ein breitesFernsehangebot. Auch Geschäftskunden sind bei M-net an der richtigen Adresse:Sie erhalten bei M-net Internet-, Telefonie-, Vernetzungs- undRechenzentrumsleistungen und eine individuelle Betreuung vor Ort. Als Anbieteraus der Region für die Region vernetzt M-net die Gemeinschaft vor Ort undschafft jeden Tag neue Möglichkeiten in der digitalen Welt. Das Unternehmen istVorreiter beim Einsatz der zukunftsfähigen Glasfaser-Technologie und wurde beimConnect Festnetztest achtmalmal in Folge mit der Note "sehr gut" ausgezeichnet.Darüber hinaus übernimmt M-net auch gesellschaftliche Verantwortung für einenachhaltige Zukunft: Das Unternehmen ist seit 2021 durch den TÜV Rheinland alsklimaneutral zertifiziert und somit der erste klimaneutraleTelekommunikationsanbieter in Deutschland.Das Versorgungsgebiet von M-net umfasst große Teile Bayerns, den Großraum Ulmund den hessischen Main-Kinzig-Kreis. Hinter M-net steht mit den StadtwerkenMünchen und Augsburg, dem Allgäuer Überlandwerk, der N-ERGIE, infra fürth undden Erlanger Stadtwerken ein Gesellschafterkreis namhafter Regionalversorger.M-net zählt mehr als 500.000 Geschäfts- und Privatkundenanschlüsse, beschäftigtca. 850 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 268Millionen Euro.