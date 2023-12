JPMORGAN stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Underweight" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Ein Überangebot bei den Container-Reedereien könne zwar 2024 noch vermieden werden, doch darüber hinaus sei die Entwicklung ungewisser, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Frachtraten in den kommenden zwölf Monaten immer weniger rentabel würden. Bis dahin dürften aber die Abwrackquoten in der Branche vorerst nicht deutlich steigen. Bei Hapag-Lloyd rechnet er nach dem starken Jahr 2022 und dem schweren Rückschlag 2023 für 2024 mit erneut schwächeren Resultaten./tav/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2023 / 10:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2023 / 10:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 110,9EUR gehandelt.