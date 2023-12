GOLDMAN SACHS stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Analyst Alexander Duval beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie nach einem Expertengespräch mit dem Wettbewerb aus China. Das Land wolle den Anteil an der globalen Halbleiterproduktion bis 2030 mehr als verdoppeln. China werde auch versuchen, seine Versorgungssicherheit durch Bevorratung zu verbessern./tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2023 / 07:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 36,94EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alexander Duval

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47,50

Kursziel alt: 47,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m