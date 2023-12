München (ots) - Moderation: Louis Klamroth



Das Thema: 2023 - ein Jahr, das uns das Fürchten lehrt



Die Gäste:



Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses und

Mitglied im Vorstand der Bundestagsfraktion)



Carlo Masala (Sicherheitsexperte, Professor für internationale Politik an der

Universität der Bundeswehr, Autor "Bedingt abwehrbereit")





Gerhart Baum (FDP, ehemaliger Bundesinnenminister und Rechtsanwalt)Katrin Eigendorf (Kriegsberichterstatterin, internationale Sonderkorrespondentindes ZDF)Markus Feldenkirchen (Autor und Journalist, Redakteur im Hauptstadtbüro desSPIEGEL)Ukrainekrieg, Hamasterror - 2023 ist ein Jahr des Schreckens. Und inDeutschland: Dauerchaos bei der Ampel. Leben wir in einer Welt von Krieg undUnordnung? Wird auch Deutschland immer schwerer regierbar? Was kommt noch - undwas gibt Grund zur Hoffnung?Wie immer können sich Interessierte sich auf Facebook und Twitter an derDiskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite ihreMeinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. So ist "hart aber fair" immererreichbar: Facebook: hartaberfairARD/, twitter: @hartaberfair, E-Mailhartaberfair@wdr.de ; Homepage www.hartaberfair.dePressekontakt:Redaktion: Torsten BeermannPressekontakt:Dr. Lars Jacob,ARD Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/5667930OTS: ARD Das Erste