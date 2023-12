DUBAI (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock hat Länder mit großer Verantwortung für die Klimakrise dazu aufgefordert, in den Finanztopf zur Abfederung von Klimaschäden in ärmeren Ländern einzuzahlen. Die Grünen-Politikerin sagte am Samstag in Dubai, "wirtschaftsstarke Kräfte wie Saudi-Arabien oder China" sollten in den internationalen Fonds einzahlen. Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten dafür zu Konferenzbeginn 200 Millionen US-Dollar zugesagt.

