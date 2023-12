Q GamesMela erreicht schon im ersten Monat der Einführung erste Meilensteine

500.000 registrierte Nutzer und 45.000 täglich aktive Nutzer mit bis zu 30% organischem Traffic in erstem Monat erreicht

Mumbai und Toronto, 8. Dezember 2023: QYOU Media Inc. (TSX-V: QYOU, OTCQB: QYOUF) ein in Indien und den USA tätiges Unternehmen, das Inhalte produziert und vertreibt, die von Social-Media-Stars und Schöpfern digitaler Inhalte erstellt wurden, hat bekannt gegeben, dass seine kürzlich eingeführte Version der mobilen Casual-Gaming-App Q GamesMela bereits im ersten Monat nach ihrer Einführung eine Reihe aufregender ersten Meilensteine erreicht hat. Die App erreichte im ersten Monat rasch eine beeindruckende Basis von über 500.000 registrierten Nutzern, einschließlich über 45.000 täglich aktiver Nutzer. Darüber hinaus verzeichnete die App zunächst einen starken Anstieg des organischen Traffic, der an bestimmten Tagen bis zu 30 % aller Registrierungen ausmachte, was den Aufwärtstrend bei der Nutzerzufriedenheit und -einbindung verdeutlicht. Wesentliche Kennzahlen wie die durchschnittliche Verweildauer pro Nutzer in den ersten 30 Tagen sind ebenfalls deutlich gestiegen, was auf eine zunehmende Einbindung der Community hinweist.

Q GamesMela wurde entwickelt, um eine solide Monetarisierung zu ermöglichen, indem unterschiedliche Strategien wie digitale In-App-Käufe, zielgerichtete Werbung, Abonnementmodelle und G-Commerce-Initiativen integriert werden. Durch die Nutzung eines einzigartigen „Freemium-Modells“, das kostenloses Spielen mit Echtgeldspielen kombiniert, hat die Plattform ein hohes Maß an Attraktivität erlangt und konvertiert erste Registrierungen zu niedrigeren Kundenakquisitionskosten im Vergleich zu einem Großteil der Konkurrenz.

Im Dezember und bis ins Jahr 2024 hinein wird Q GamesMela die starken Tier-2- und Tier-3-Zuschauerzahlen der Rundfunk- und damit verbundenen TV-Kanäle der Muttergesellschaft nutzen, die gut auf die Zielgruppe abgestimmt sind. Darüber hinaus wird die App sowohl direkt als auch über die eigene Influencer-Agentur Chtrbox verstärkt Gaming-Influencer einsetzen, um weitere Nutzer zu gewinnen und zu binden.