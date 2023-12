Auch im verarbeitenden Gewerbe nahm die Beschäftigung zu, was auf die Rückkehr der Arbeitnehmer aus Streiks zurückzuführen sei, hieß es. Die Beschäftigung im Einzelhandel ging dagegen zurück. Die entsprechenden Zahlen werden von den Märkten mit Argusaugen beobachtet, weil man sich davon Rückschlüsse auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank erhofft.Zuletzt hatte die Fed den Leitzins unverändert in einer Spanne zwischen 5,25 und 5,50 Prozent belassen. Ein robuster Arbeitsmarkt ermöglicht generell eher weitere Zinserhöhungen, steigende Arbeitslosigkeit verengt den Spielraum der Fed.

Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosenrate in den USA ist im November von 3,9 Prozent im Vormonat auf 3,7 Prozent gesunken. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Die Unternehmen in den USA schufen dem Ministerium zufolge rund 199.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Insgesamt lag die Zahl der Arbeitslosen im November kaum verändert bei 6,3 Millionen (Vormonat: 6,5 Millionen). Arbeitsplatzgewinne gab es vor allem im Gesundheitswesen und im öffentlichen Dienst.

