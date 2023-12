Lyondellbasell gewinnt erstmals den Deutschen Chemie-Preis (FOTO)

Wesseling (ots) - 2023 ist die Lyondellbasell Industries Basell Polyolefine GmbH

zum ersten Mal mit dem Deutschen Chemie-Preis des Verbandes angestellter

Akademiker und leitender Angestellter der chemischen Industrie (VAA)

ausgezeichnet worden. Bei der Verleihung auf dem Werksgelände des Unternehmens

in Wesseling nahm Tassilo Bader den Preis persönlich entgegen. Der

Vorstandsvorsitzende des seit 2021 amtierenden Preisträgers Schott AG Dr. Frank

Heinricht hielt die Laudatio.



Aus Sicht der Jury des VAA sei es in diesem Jahr eine einfache Entscheidung

gewesen, erklärt die 1. Vorsitzende des VAA Dr. Birgit Schwab. "Die diesjährige

VAA-Befindlichkeitsumfrage

(https://www.vaa.de/presse/publikationen/umfragen/befindlichkeitsumfrage/)

bestätigte den erfolgreichen Aufstieg der Lyondellbasell seit 2013. Belegte das

Unternehmen vor zehn Jahren noch den letzten Platz, so verzeichnete es seither

einen kontinuierlichen Aufwärtstrend. Insbesondere seit 2021 wurde die

Aufwärtsbewegung immer dynamischer." Schwab verwies auf die nachweisbar gute

Stimmung gerade unter den jungen Beschäftigten des Unternehmens. Es zeige

vorbildhaft, wie gute Personalarbeit funktioniere: "Das wird von den Fach- und

Führungskräften honoriert."





Als besonders bemerkenswert bezeichnete Birgit Schwab das hervorragendeAbschneiden des Unternehmens im Zusatzranking "Sustainable Leadership":"Lyondellbasell befasst sich strategisch diesem Thema, es legt den Fokus auf denschonenden Einsatz von materiellen Ressourcen und engagiert sich zeitlich undfinanziell auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit."Die Verleihung des Deutschen Chemie-Preises fand auf dem Werksgelände desUnternehmens statt. Vonseiten des letzten Preisträgers Schott gratulierte derVorsitzende des Vorstandes Dr. Frank Heinricht: "Lyondellbasell ist seinerVerantwortung und den vielfältigen Herausforderungen im vergangenen Jahr inbeeindruckender Weise gerecht geworden. Gerade in diesen unruhigen Zeiten kannman die Erfolge bei der Personalarbeit und das Engagement in der Nachhaltigkeitnicht hoch genug einschätzen."In seiner Dankesrede betonte der Standortleiter Wesseling/Knapsack beiLyondellbasell Tassilo Bader: "Wir warten nicht auf die Zukunft - wir setzenalles daran, sie zu gestalten. Die enormen Investitionen in innovativeTechnologien, Kreislaufwirtschaft und CO2-Reduktion sowie in die Aufstockungunseres Personals, zeigen, dass die Transformation von Lyondellbasell in vollemGange ist. Wir sind alle hochmotiviert, den erforderlichen Wandel mit dem hohenTempo, das wir auch und gerade in den derzeit schwierigen Zeiten zeigen, sehraktiv mitzugestalten. Auf die Vielzahl der positiven Entwicklungen beiLyondellbasell und an unserem Standort sind wir sehr stolz."Den Chemie-Preis verleiht der VAA bereits seit 2008. Grundlage für dieEntscheidung ist die VAA-Befindlichkeitsumfrage, die jährlich unter 7.000 Fach-und Führungskräften in den größten 23 Chemie- und Pharmaunternehmen inDeutschland durchgeführt wird. Das Werk im Kölner Süden ist ein bedeutender Teilder Lyondellbasell-Firmengruppe, die im Januar 2008 durch die Fusion derniederländischen Basell-Gruppe mit dem amerikanischen Unternehmen Lyondellentstand und heute der drittgrößte Chemiekonzern der Welt ist. Mit seinen 19.200Beschäftigten produziert Lyondellbasell weltweit wichtige Materialien, Produkteund Lösungen für moderne Herausforderungen. Sie werden verwendet fürSonnenkollektoren, Windturbinen, Kinderspielzeug oder Kosmetika. AndereAnwendungsbeispiele sind Verpackungen für den Transport und Schutz vonLebensmitteln, die Wasserversorgung in Kommunen, die durch widerstandsfähigeRohre gesichert ist, und zahlreiche medizinische Produkte, die Hygiene undGesundheit gewährleisten. Am Standort Wesseling und Hürth-Knapsack sind rund1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, darunter rund 150Auszubildende.