Die Siemens-Energy-Aktie verliert in der Folge über drei Prozent an Wert. Das durchschnittliche Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau.

Wilson äußerte sich außerdem kritisch über die anhaltenden Herausforderungen bei Siemens Gamesa, insbesondere in Bezug auf mehrere Gewinnwarnungen der Windkrafttochter. Siemens Gamesa, die derzeit deutliche Verluste verzeichnet, wird nach Wilsons Einschätzung erst im Geschäftsjahr 2025/26 wieder profitabel sein, was eine Verzögerung von zwei Jahren im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen darstellt.

In ihrem Jahresausblick für die Investitionsgüterbranche haben die Analysten von JPMorgan Siemens Energy auf ihre Liste der 'Stocks to avoid' gesetzt, was bedeutet, dass diese Aktien von Anlegern gemieden werden sollten. Diese Einstufung folgt auf die Herabsetzung des Unternehmens auf 'Underweight' mit einem Zielkurs von nur 9,20 Euro. Analyst Andrew Wilson prognostiziert, dass die Aktien einen Großteil ihrer Erholung seit dem Tiefstand im Oktober verlieren werden.

Die Aktien von Siemens Energy haben nach einer negativen Prognose von JPMorgan am Freitag erneut eine schwache Performance im DAX hingelegt. Bis dato sind die Aktien des Energiekonzerns im Jahr 2023 mit einem aktuellen Kurs von 11,43 Euro um circa 35 Prozent gefallen. Damit liegen sie in Bezug auf den Jahresverlust knapp vor den Aktien von Bayer und Zalando , berichtet die dpa.

Die Siemens-Energy-Aktie zählt am Freitag zu den schwächsten Werten im deutschen Leitindex. Die US-Bank JPMorgan zählt den Titel in einer skeptischen Studie zu den "stocks to avoid".

