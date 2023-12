BEIJING, 8. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Am Donnerstag fand das erste persönliche Treffen dieser Art zwischen den beiden bedeutendsten Mächten und Märkten der Welt nach der COVID-19-Pandemie – das 24. Gipfeltreffen EU-China – in der chinesischen Hauptstadt Peking statt.

Eine treffende Beschreibung der Beziehungen zwischen China und der EU

Dieses Jahr feiert die umfangreiche strategische Partnerschaft zwischen China und der EU, die in den vergangenen Jahren zu einem regen Austausch auf höchster Ebene zwischen China und der EU beigetragen hat, ihr 20-jähriges Bestehen.

Im Juni unternahm der chinesische Premier Li Qiang seine erste Überseereise nach seinem Amtsantritt, die ihn nach Deutschland und Frankreich führte. Im Oktober wurde im Rahmen der 12. Runde des hochrangigen strategischen Dialogs zwischen China und der EU in Peking die jüngste Interaktion zwischen den beiden Seiten abgehalten.

„China und die EU sollten die zutreffende Beschreibung ihrer Beziehung als eine umfassende strategische Partnerschaft aufrechterhalten", erklärte Xi bei dem Treffen am Donnerstag. Er appellierte an beide Seiten, die führende Rolle des Gipfeltreffens zwischen China und der EU und der fünf hochrangigen Dialoge in vollem Umfang zu nutzen, die strategische Kommunikation zu stärken, das gegenseitige Verständnis zu verbessern und Differenzen im Rahmen eines konstruktiven Dialogs angemessen zu bewältigen.

„Wir sollten einander nicht als Rivalen betrachten, nur weil unsere Systeme unterschiedlich sind, die Zusammenarbeit zurückfahren, weil es einen Wettbewerb zwischen uns gibt, oder die Konfrontation suchen, weil es unterschiedliche Auffassungen gibt", betonte der chinesische Präsident.

Ebenso wie Xi erklärten auch Michel und von der Leyen, dass die EU sich nicht von China abkoppeln wolle. Sie strebt eine langfristige, stabile, verlässliche und nachhaltige Beziehung zu China an und hofft, dass das Gipfeltreffen zwischen China und der EU dazu beitragen wird, die Beziehungen zwischen beiden Seiten neu zu beleben.