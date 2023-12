Johannes Gronover von der Gronover Consulting GmbH Wie Personalnot für Handwerksbetriebe zu einem Problem der Vergangenheit wird (FOTO)

Güglingen (ots) - Ineffiziente Prozesse, Führungsstrukturen und fehlende

Unternehmensvision hindern viele Handwerksbetriebe daran, ihr volles Potenzial

zu entfalten. Um diesen Betrieben zu helfen, hat Johannes Gronover die Gronover

Consulting GmbH gegründet. Hier unterstützt er Geschäftsführer dabei, die

individuelle Persönlichkeit ihres Betriebs herauszuarbeiten und die Strukturen

und Prozesse so zu optimieren, dass alle Beteiligten effektiv entlastet werden.

Warum Positionierung die wahre Wunderwaffe gegen den Fachkräftemangel darstellt,

verrät er im Folgenden.



Der Fachkräftemangel stellt Handwerksbetriebe ständig vor neue

Herausforderungen: Aufgrund der fehlenden Kapazitäten fällt es ihnen zunehmend

schwer, produktiv zu arbeiten - Aufträge müssen abgelehnt oder verschoben werden

und sie versinken immer weiter in den roten Zahlen. Mehr Fachkräfte sind aber

meist nicht die Lösung. "Oft sind ineffiziente Prozesse ein weit größeres

Problem in Betrieben als fehlendes Personal", warnt Johannes Gronover. "Wer aus

einer solchen Situation heraus mehr Leute einstellt, macht es sich womöglich nur

noch schwerer."