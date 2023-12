Verbände fordern Stopp der Legalisierung von Cannabis

BERLIN (dpa-AFX) - Mehrere Verbände aus dem Gesundheitswesen sowie von Polizei- und Lehrkräften fordern noch einen Stopp der geplanten Legalisierung von Cannabis. "Bitte stimmen Sie dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht zu", heißt es in einem am Freitag öffentlich gemachten Schreiben an die Abgeordneten des Bundestags. Es gehe um eine Weichenstellung, die gravierende gesellschaftliche Auswirkungen insbesondere für die Entwicklungs- und Lebensperspektiven junger Menschen haben werde. Zunächst berichtete die "Welt" darüber.

Der von der Bundesärztekammer initiierte Appell wurde unter anderem auch von weiteren Ärzte- und Wissenschaftsvereinigungen, dem Deutschen Lehrerverband und der Gewerkschaft der Polizei unterzeichnet.