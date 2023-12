Mehr Veggie-Seafood für unterwegs! / Happy Ocean Foods kooperiert mit der Deutschen Bahn zum Veganuary 2024 (FOTO)

München (ots) - Pflanzliches Seafood ist weiter auf dem Vormarsch. Das Münchner

Startup Happy Ocean Foods hat mit dem Launch seiner "HAPPY SHRYMPS" - Garnelen

auf Sojabasis - bereits vor zwei Jahren den Markt der pflanzlichen Alternativen

maßgeblich bereichert. Mit der Erweiterung des Produktportfolios um pflanzlichen

Thunfisch, den sogenannten "HAPPY TUNA", startet das Unternehmen nun weiter

erfolgreich durch und geht zum Veganuary 2024 auch eine deutschlandweite

Kooperation mit der Deutschen Bahn ein - für nachhaltigen und bewussten Genuss

auch für unterwegs!



Schlemmen ohne schlechtes Gewissen: Produktportfolio wächst stetig





Innovative Alternativen zu Fisch und Meeresfrüchten auf Basis von pflanzlichenProteinen, die ausschließlich in der DACH-Region produziert werden und einekurze Zutatenliste aufweisen: Dafür steht Happy Ocean Foods. DasFlagship-Produkt, der "SHRYMP", wurde im November 2021 gelauncht und konntesogar Investoren der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen" begeistern. Inzwischen istdie pflanzliche Garnele neben der Sorte "Natur" auch als "Knoblauch-Kräuter"sowie in knuspriger Ausführung mit Panko-Panade erhältlich. Kürzlich wurde dasProduktportfolio zudem um Fischalternativen erweitert und umfasst mittlerweileThunfisch und bald auch Lachs auf rein pflanzlicher Basis.Die klare Mission von Happy Ocean Foods: Die extensive Fischerei in den Ozeanenverringern. Das Unternehmen möchte mit seinen Alternativprodukten all diejenigenansprechen, die sich gerne (umwelt-)bewusst und zukunftsfähig ernähren möchten -ohne Kompromisse beim Geschmack und Nährwerten. Neben dem nationalen Rollout desHAPPY TUNA wird momentan zusammen mit dem renommierten Fraunhofer Institut auchan der Entwicklung von Fischfilets ohne Zusatzstoffe gearbeitet.Leckere Veganuary-Kooperation mit der Deutschen Bahn"Nach dem großen Erfolg beim Veganuary 2023 laden wir unsere Reisenden auch imJanuar 2024 wieder ein, klimafreundliches Reisen und nachhaltige Ernährung zuverbinden. Neben unseren veganen Standardprodukten bieten wir erstmals zweiFischgerichte ganz ohne Fisch an. Zur Wahl stehen eine Asia Nudel-Wokpfanne mitSHRYMPS, Gemüse und Currysauce und ein TU-NAH Baguette Chili Cheeeze Style mitKrautsalat - beides natürlich rein pflanzlich. Probieren Sie selbst und lassensich von der veganen Küche überzeugen", freut sich Stephanie Berk, dieVorständin Marketing DB Fernverkehr über die Kooperation zum Aktionsmonat fürVeganismus im Januar.Julian Hallet, Co-Founder von Happy Ocean Foods: "Der Umstieg auf alternative