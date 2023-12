NORMA-Milch erfüllt überdurchschnittlich hohe Standards für mehr Tierwohl und bessere Haltungsbedingungen/DLG-Tierwohl-Siegel, "QMilch ++"-Standard und Tierschutzlabel unterstreichen die gute Qualität (FOTO)

Nürnberg (ots) - NORMA schreibt Tierwohl groß und unterstreicht das mit einem

Sortiment, das sich sehen lassen kann. Immer mehr Produkte sind mit Siegeln

versehen, die einen hohen Qualitätsstandard nachweisen - meist deutlich höher

als der gesetzlich vorgeschriebene. Dazu zählen beispielsweise auch die Frisch-

und H-Milch der NORMA-Eigenmarken LANDFEIN und BIO SONNE. Bereits mehr als 70

Prozent der verkauften Mengen im Frischmilchsegment entsprechen dem

DLG-Tierwohl-Siegel in Silber, dem Standard "QMilch ++" oder sind mit dem

Tierschutzlabel gekennzeichnet. Bereits Anfang des kommenden Jahres soll die

komplette Umstellung auf mindestens eines der Qualitätssiegel erreicht sein. Bei

der LANDFEIN-H-Milch gilt das bei bereits mehr als 30 Prozent der Menge - wobei

bis Ende 2024 auch hier ein Anteil von 70 Prozent angestrebt werden soll.



Auf die Haltung kommt es an





NORMA ist sich seiner Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und im Sinne desTierwohls bewusst und kommt ihr gezielt nach. Dabei kann der NürnbergerLebensmittel-Discounter vor allem bei seinen Eigenmarken starken Einfluss aufdie Wertschöpfungskette nehmen und so sicherstellen, dass die Milchproduktegarantiert von Herstellerbetrieben kommen, die sich an strenge Tierwohlstandardshalten. Gerade was die Haltung der Nutztiere angeht, sind stete Verbesserungenzu verzeichnen - sie schlagen sich dann in neuen Zertifizierungen für dieProdukte nieder, die mit klar erkennbaren Labeln auf der Verpackung ausgewiesensind. So haben Verbraucherinnen und Verbraucher die Möglichkeit, transparenteine Kaufentscheidung zu treffen.Das DLG-Tierwohl-Siegel in Silber(https://www.dlg-tierwohl.de/de/auszeichnungen) wurde von der DeutschenLandwirtschafts-Gesellschaft (DLG e.V.) ins Leben gerufen und fördert explizitdie tiergerechte Haltung von Milchkühen. NORMA-Milch, die mit diesem Standardzertifiziert ist, kann damit folgendes sicherstellen: Außenklimakontakt durchoffene Ställe, Weidegang oder einen ganzjährig nutzbaren Laufhof, 100 %Futtermittel ohne Gentechnik, ausreichend Platz für jede Kuh im Stall,Kuhkomfort durch bequeme Liegeflächen, Kuhbürste und Klauenpflege sowie einesehr gute Gesundheitsvorsorge und hervorragendes Tierwohlmanagement.Auch mit dem Zertifikat nach "QMilch ++" (https://qm-milch.de/qm-plus-plus/)beweist NORMA, dass die Milchkühe der teilnehmenden Betriebe unterAußenklima-Bedingungen gehalten werden und eine Anbindehaltung komplettausgeschlossen ist. Weiche Liegeflächen für die Tiere und die Bereitstellung vonBeschäftigungsmaterial sorgen dafür, dass es den Kühen gut geht. Auch der Zugangzu tierärztlichen Behandlungen und die jährliche Weiterbildung der Landwirte inSachen Tierhaltung wird nachvollzogen. Unangekündigte Audits stellen sicher,dass die hohen Standards eingehalten werden.Mit dem Tierschutzlabel "Für mehr Tierschutz"(https://www.tierschutzlabel.info/tsl-stufen#c119) des Deutschen Tierschutzbunde.V. wird bereits in der Einstiegsstufe darauf geachtet, dass das Platz- undBeschäftigungsangebot tiergerecht ist. Auch die Klimazonen spielen während derHaltung eine Rolle. Im Rahmen des Programms werden Landwirten Anreize von denTierschützern geboten, mitzumachen und ihren Tieren bessere Lebensbedingungen zuermöglichen.Damit nicht nur die Kundinnen und Kunden einen guten Überblick darüber haben,welche Tierwohlstandards bei NORMA eingehalten werden, hat der DiscounterLeitlinien für den Einkauf von tierischen Produkten entwickelt, die für dasgesamte Unternehmen gelten. Diese Vorgaben umfassen neben der Milch auchFleisch, Fisch, Eier, Wolle und zahlreiche weitere Produkte, die tierischenUrsprungs sind oder auf tierischen Rohstoffen basieren.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen amMarkt.