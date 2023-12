JPMorgans CEO Jamie Dimon hat erneut seine Kritik an Bitcoin geäußert und vorgeschlagen, Kryptowährungen zu verbieten. Er behauptet, sie seien nur für kriminelle Aktivitäten nützlich. Mike Novogratz, ein bekannter Krypto-Investor, widersprach Dimon in einem CNBC-Interview und betonte, dass Bitcoin die JPMorgan-Aktie in verschiedenen Zeiträumen übertroffen hat. Er fügte hinzu, dass das globale Vertrauen in Kryptowährungen wächst und die Menschen weltweit das Potenzial von Bitcoin erkennen. Novogratz zitierte BlackRock CEO Larry Fink, der voraussagte, dass Bitcoin in allen Portfolios zu sehen sein wird. Er betonte, dass Bitcoin, ähnlich wie Gold, ein soziales Konstrukt ist, das auf dem Glauben an seinen Wert basiert.