Skoda Auto weitet strategische Partnerschaft in Kasachstan mit den Schwerpunkten Produktion, Vertrieb und Support technischer Ausbildung aus (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Vorstandsmitglieder von Skoda Auto unterzeichnen beim

Besuch in Kasachstan weitere Vereinbarungen zur operativen Zusammenarbeit mit

Allur



> Lokale Fertigung der Modelle Octavia, Kamiq, Karoq und Kodiaq aus

Semi-Knocked-Down-Bausätzen (SKD) startet im ersten Quartal 2024





> Fahrzeugfertigung auf Basis von Completely-Knocked-Down-Sets (CKD) wird bisEnde 2024 geprüft> Beide Partner vereinbaren in einem Memorandum of Understanding (MoU) dieUnterstützung der technischen Ausbildung in Kasachstan> In Kürze eröffnen vier Autohäuser im neuen Markenauftritt von Skoda;Fahrzeugverkauf beginnt in der zweiten FebruarhälfteSkoda Auto baut seine im Oktober verkündete Partnerschaft mit Allur inKasachstan weiter aus. Martin Jahn, Skoda Auto Vorstand für Vertrieb undMarketing, unterzeichnete in Astana gemeinsam mit Vertretern des strategischenPartners Vereinbarungen über die künftige Ausgestaltung der Zusammenarbeit.Neben Vertrieb und Fertigung einigten sich beide Unternehmen in einem Memorandumof Understanding (MoU) darauf, auch im Bereich technische Ausbildung engzusammenzuarbeiten. Die Vereinbarungen umfassen die lokale Endmontage vonSemi-Knocked-Down-Bausätzen (SKD) sowie Machbarkeitsprüfungen einer lokalenFahrzeugfertigung auf Basis von Completely-Knocked-Down-Sets (CKD), die nach2025 beginnen könnte. Bei seinem Besuch traf Martin Jahn auch denstellvertretenden Premierminister Kasachstans Roman Sklyar und sprach mit ihmüber strategische Pläne und die Automobilindustrie beider Länder.Klaus Zellmer, Skoda Auto Vorstandsvorsitzender, erklärt: "DieInternationalisierung ist für Skoda Auto ausgesprochen wichtig. Unsere Rückkehrauf den kasachischen Markt passt sehr gut in unseren Plan, zu dem auch der Startunserer Marke in Vietnam gehört. Mit den raschen Fortschritten in derZusammenarbeit mit Allur, unserem neuen Produktions- und Vertriebspartner inKasachstan, bin ich sehr zufrieden. Nach der Ankündigung unserer Zusammenarbeitim Oktober haben wir nun weitere wichtige Vereinbarungen unterzeichnet, die denWeg für die Montage von Skoda Fahrzeugen in Kasachstan im nächsten Jahr ebnenund den Rahmen für unsere künftige Zusammenarbeit bilden."Martin Jahn, Skoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, fügt hinzu:"Kasachstan ist für uns ein höchst attraktiver Markt mit beträchtlichemWachstumspotenzial, der sich perfekt in unsere Internationalisierungsstrategieeingliedert. Es war mir eine Ehre, bei meinem Besuch Roman Sklyar, denstellvertretenden Premierminister von Kasachstan, zu treffen und mit ihm dieLage der Automobilindustrie in unseren beiden Ländern zu besprechen. Außerdem