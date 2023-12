Ölpreise steigen nach Verlustserie

Am Donnerstag waren die Ölpreise auf den tiefsten Stand seit knapp einem halben Jahr gefallen. Hintergrund ist die anhaltende Skepsis, die der Markt jüngsten Förderkürzungen des großen Rohölverbunds Opec+ entgegenbringt. Marktteilnehmer zweifeln an der Durchsetzung der Beschlüsse.

Trotz der Erholung bleiben die Erdölpreise angeschlagen. Es droht der siebte Wochenverlust beim Brent-Preis in Folge. Dies wäre die längste Folge seit 2018.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Nach zuletzt deutlichen Verlusten haben die Ölpreise am Freitag wieder zugelegt. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 75,94 US-Dollar. Das waren 1,91 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Januar-Lieferung stieg um 1,88 Dollar auf 71,21 Dollar.

