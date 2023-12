Deutsche Bahn will am Samstag das normale Angebot fahren

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn will am Tag nach dem Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL wieder das normale Angebot im Personenverkehr auf die Schiene bringen. Das teilte der bundeseigene Konzern am Freitag online mit. "Einzelne wenige ausfallende Züge als Folgewirkung aus dem Streik der GDL sind insbesondere im morgendlichen Betriebsanlauf möglich", hieß es. "Wir empfehlen den Reisenden, sich auch am Samstag vor Beginn der Fahrt im DB Navigator oder auf bahn.de zu informieren."

Der Warnstreik der GDL dauert nach Gewerkschaftsplänen noch bis Freitagabend, 22.00 Uhr, an. Die Bahn hatte bereits vor Beginn des Arbeitskampfes am Donnerstagabend einzelne Verbindungen aus dem Programm genommen, um am Samstag schnell wieder im Regelbetrieb unterwegs zu sein./nif/DP/ngu