Entwicklung der Indizes

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt eine positive Tendenz. Alle Indizes haben zugelegt, wobei die prozentualen Zuwächse variieren. Der DAX und der TecDAX haben mit jeweils +0,66% den größten Anstieg verzeichnet. Sie stehen aktuell bei 16.759,74 Punkten bzw. 3.247,14 Punkten. Der MDAX hat ebenfalls zugelegt, allerdings mit einem etwas geringeren Plus von +0,48%. Er steht aktuell bei 26.689,66 Punkten. Der SDAX hat mit +0,33% den geringsten Anstieg unter den deutschen Indizes. Er steht aktuell bei 13.156,07 Punkten. Die amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 haben nur minimale Zuwächse verzeichnet. Der Dow Jones steht aktuell bei 36.108,80 Punkten mit einem Plus von +0,01%. Der S&P 500 steht bei 4.582,02 Punkten mit einem Plus von +0,03%. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutschen Indizes DAX, MDAX, SDAX und TecDAX heute stärker zugelegt haben als die amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500.