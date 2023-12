HABA FAMILYGROUP verkauft Produktionsstandort Lutherstadt Eisleben / Mitarbeiter werden übernommen (FOTO)

Bad Rodach (ots) - Die HABA FAMILYGROUP trennt sich zum 1. Januar 2024 von ihrem

Produktionsstandort in Lutherstadt Eisleben. Die dortige Immobilie wird

einschließlich aller Maschinen zur Möbelproduktion an den Investor der Mansfeld

Anlagenbau und Umwelttechnik AG veräußert.



"Wir sind sehr froh, mit der Mansfeld Anlagenbau und Umwelttechnik AG einen

geeigneten Käufer für unseren Produktionsstandort in Lutherstadt Eisleben

gefunden zu haben", erläutert Dr. Mario Wilhelm als Geschäftsführer der HABA

FAMILYGROUP, "unser Interesse bestand darin, dass der Standort erhalten bleibt

und ein Großteil der Mitarbeiter übernommen werden." Eine Reihe von

Interessenten hatte sich um die traditionsreiche Möbelfertigung in

Sachsen-Anhalt bemüht. Letztlich konnte die Mansfeld Anlagenbau und

Umwelttechnik AG das bestmögliche Konzept für den Weiterbetrieb präsentieren.

Mit mehr als 70 Mitarbeitern übernimmt die Firma mehr als drei Viertel aller

dort tätigen Arbeitnehmer.