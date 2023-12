Herzlichen Glückwunsch! Xianning, China, erhält die Auszeichnung „Stadt Ihrer Wahl" und fünf Städte gewinnen den 6. Guangzhou International Award for Urban Innovation

GUANGZHOU, China, 8. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Am Abend des 7. Dezember 2023 fand die Preisverleihung des 6. Guangzhou International Award for Urban Innovation (Guangzhou-Preis) im Guangzhou Yuexiu International Congress Center statt. Bogotá (Kolumbien), Chalandri (Griechenland), Gwangju (Republik Korea), Kampala (Uganda) und Xianning (China) haben den 6 . Guangzhou-Preis gewonnen. Xianning, China, wurde außerdem zur "Stadt Ihrer Wahl" gekürt.

Die Teilnehmer der Preisverleihung waren sich einig, dass der Guangzhou-Preis eine neue, globale Plattform für den Erfahrungsaustausch zwischen Städten im Bereich der städtischen Innovation geschaffen, den Erfahrungsaustausch zwischen den Städten im Bereich der städtischen Innovation vertieft, neue Veränderungen und neue Erkenntnisse im Bereich der städtischen Innovation angestoßen und damit die städtische Innovation und die nachhaltige Entwicklung von Städten weltweit vorangetrieben hat.

In den vergangenen 11 Jahren wurde der Guangzhou-Preis alle zwei Jahre in sechs Zyklen verliehen, wobei 1 635 Initiativen aus 653 Städten und Regionen in 101 Ländern eingereicht wurden. Diese Initiativen decken ein breites Spektrum an Bereichen ab, darunter Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen, Stadtplanung und gute Regierungsführung, Partnerschaften, Technologie, Widerstandsfähigkeit, soziale Eingliederung und Geschlechtergleichstellung. Der Guangzhou-Preis hat sich inzwischen zu einem wichtigen öffentlichen Produkt entwickelt, das den Austausch und das Lernen von Stadt zu Stadt im Bereich der globalen urbanen Governance-Innovation fördert und Guangzhou ein hervorragendes Aushängeschild unter den globalen Städten bietet.

Wie zu erfahren war, erhielt der 6. Guangzhou-Preis eine Vielzahl von Reaktionen aus Städten und Regionen in aller Welt. Insgesamt wurden 274 Initiativen von 193 Städten und Regionen aus 54 Ländern und Territorien eingereicht, womit die Zahl der teilnehmenden Städte und Initiativen die der vorangegangenen Zyklen übertraf.

