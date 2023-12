Hat die US-Notenbank die heutigen Arbeitsmarktdaten "bestellt"? Denn eines ist klar: die besseren Arbeitsmarktdaten geben Fed-Chef Powell eine Vorlage, um die Zinssenkungs-Hoffnungen der Märkte zurück zu weisen, nachdem die Inflation in den USA zuletzt gefallen ist und die Notenbank mit ihrem Mantra "higher for longer" an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat. Daher waren die Märkte zunächst hin und her gerissen: einerseits bekam die These einer weichen Landung der US-Wirtschaft Auftrieb - andererseits sind besser Daten vom Arbeitsmarkt für Powell und Co ein gutes Argument, die Zinsen länger hoch zu lassen. Was wird sich an den Märkten durchsetzen? Der US-Leitindex S&P 500 ist heute ziemlich genau auf das Hoch im Juli gestiegen bei knapp über 4600 Punkten - Doppeltop oder baldiger Ausbruch nach oben?

Hinweise aus Video:

