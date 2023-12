Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bonn (ots) - EUPD Research und Handelsblatt verleihen Corporate Health Award2023 im historischen Steigenberger Icon Grandhotel & SpaDie Rekrutierung und Bindung neuer Fachkräfte ist für Arbeitgeber aller Brancheneine zunehmend schwieriger werdende und kostspielige Herausforderung.Gleichzeitig suchen Fachkräfte nach Arbeitgebern, die Wert auf eine langfristigeund nachhaltige Zusammenarbeit legen. Doch wie können potenzielle Bewerbererkennen, welche Unternehmen solche Werte verfolgen? Ein klares Zeichen fürsozial nachhaltiges Handeln ist ein etabliertes Corporate Health Management. DiePreisträger demonstrieren durch ihr Engagement im betrieblichenGesundheitsmanagement, dass sie in die Gesundheit und damit in die Zukunft ihrerMitarbeitenden investieren.Der Corporate Health Award zeichnet Unternehmen aus, die die Bedeutung derGesundheit ihrer Mitarbeitenden nicht nur erkannt, sondern auch fest in ihrerUnternehmenskultur verankert haben. Dazu zählen innovative Ansätze, die speziellauf die Bedürfnisse der heutigen Arbeitsgesellschaft zugeschnitten sind. SolcheStrategien sind für Fachkräfte ein entscheidender Faktor bei der Wahl ihreszukünftigen Arbeitgebers. Sie spiegeln eine Unternehmensphilosophie wider, dieüber das traditionelle Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis hinausgeht: Siefördern ein nachhaltiges und gesundheitsorientiertes Arbeitsumfeld."Angesichts des demografischen Wandels sowie des Fachkräftemangels ist es fürUnternehmen essenziell, attraktiv für potenzielle Bewerber zu sein. DerCorporate Health Award dient als Zeichen für Unternehmen, die in das Wohlergehenihrer Mitarbeiter investieren, eine zukunftsorientierte Arbeitskultur fördernund damit Exzellenz beweisen", erklärt Joshua Baaken, Leiter des CorporateHealth Awards bei EUPD Research. Bei den diesjährigen Teilnehmern in denKategorien Mittelstand und Großkonzern waren viele erstmalige Preisträger sowielangjährig etablierte Vorreiter vertreten. Zu letzteren zählt auch die DHLGroup, die bereits 2009 bei der Erstvergabe der Corporate Health Awards für ihrEngagement ausgezeichnet wurde; Dr. med. Andreas Tautz, Chief Medical Officerder DHL Group, untermalt die Bedeutung kontinuierlicher Arbeit: "Wir freuen uns,bereits vor 15 Jahren als Avantgarde im Gesundheitsmanagement ausgezeichnetworden zu sein. Nun nach 15 Jahren setzen wir diese Führungsrolle fort und sindentschlossen, auch zukünftig an der Spitze des Gesundheitsmanagements zubleiben."Alle ausgezeichneten Unternehmen wurden nach einer wissenschaftlichen Analyseeinem umfassenden Audit ihres betrieblichen Gesundheitsmanagements unterzogen.Aus den Finalisten ermittelte der unabhängige Expertenbeirat schließlich die