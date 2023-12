Osisko gibt TSX-Genehmigung zur Erneuerung des Aktienrückkaufprogramms bekannt

(Montréal, 8. Dezember 2023) Osisko Gold Royalties Ltd (OR: TSX & NYSE) (das "Unternehmen" oder "Osisko" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-roy ...) freut sich bekannt zu geben, dass die Toronto Stock Exchange (die "TSX") die Absichtserklärung des Unternehmens, ein normales Emittentenangebot (das "NCIB-Programm", Aktienrückkaufprogramm) abzugeben, genehmigt hat. Gemäß den Bedingungen des NCIB-Programms kann Osisko von Zeit zu Zeit bis zu 9.258.298 seiner Stammaktien (Stammaktien") in Übereinstimmung mit den normalen Emittentenangebotsverfahren der TSX erwerben.

Das NCIB-Programm wird über die Einrichtungen der TSX oder über alternative Handelssysteme in Kanada abgewickelt, sofern diese dafür in Frage kommen, und entspricht den dortigen Vorschriften. Käufe im Rahmen des NCIB-Programms erfolgen durch Transaktionen auf dem offenen Markt oder auf andere Weise, die eine Wertpapieraufsichtsbehörde zulässt, einschließlich im Voraus vereinbarter Crosses, befreiter Angebote und privater Vereinbarungen im Rahmen eines von einer Wertpapieraufsichtsbehörde erteilten Ausnahmeauftrags für Emittentenangebote.

Die Rückkäufe im Rahmen des NCIB-Programms können am 12. Dezember 2023 beginnen und enden am 11. Dezember 2024 oder zu einem früheren Zeitpunkt, wenn das NCIB-Programm abgeschlossen ist. Die täglichen Käufe sind auf 94.834 Stammaktien beschränkt, mit Ausnahme von Ausnahmen für Blockkäufe, was 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der Stammaktien an der TSX für den am 30. November 2023 endenden Sechsmonatszeitraum entspricht, also 379.338 Stammaktien.

Der Preis, den die Gesellschaft für jede im Rahmen des NCIB-Programms auf dem freien Markt gekaufte Stammaktie zahlen kann, ist der zum Zeitpunkt des Kaufs vorherrschende Marktpreis (zuzüglich Maklergebühren), und jede von der Gesellschaft gekaufte Stammaktie wird annulliert. Falls die Gesellschaft Stammaktien durch im Voraus vereinbarte Kreuzungen, ausgenommene Angebote, Blockkäufe oder private Vereinbarungen erwirbt, kann der Kaufpreis der Stammaktien mit einem Abschlag auf den Marktpreis der Stammaktien zum Zeitpunkt des Erwerbs erfolgen und wird dies im Falle von Käufen durch private Vereinbarungen auch tun, sofern dies von der Wertpapieraufsichtsbehörde gestattet ist.