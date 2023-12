DeFi Technologies nimmt an der Konferenz Best of the Uncovereds von Singular Research in San Francisco teil

Valour Inc. emittiert börsengehandelte Produkte (ETPs), die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, über ihr traditionelles Bankkonto auf einfache und sichere Weise auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zuzugreifen. Valour wurde am 04.12.2019 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF).

DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF) ist ein in der Kryptowährungsbranche tätiges Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Verschmelzung der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens (DeFi) leistet. Mit einem klaren Fokus auf branchenführende Web3-Technologien strebt DeFi Technologies an, Anlegern weitreichenden Zugang zur Zukunft der Finanzwelt zu ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns dazu entschlossen, die Art und Weise, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich weiterentwickelnden Finanzökosystem interagieren, zu revolutionieren.

Wir laden Investoren, Analysten und Interessierte herzlich ein, an einem Live-Stream von Track 1 der Konferenz teilzunehmen. Auf dieser Veranstaltung werden einige der innovativsten und vielversprechendsten Unternehmen des heutigen Marktes vorgestellt. DeFi Technologies wird um 1:00 PM PST eine Präsentation halten und dabei einen Einblick in unsere neuesten Entwicklungen und unsere strategische Ausrichtung geben.

TORONTO, 8. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „ Unternehmen " oder „ DEFI ") (NEO: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und bisher einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten, dem Web3 und dem dezentralisierten Finanzwesen schließt, kündigt seine Teilnahme an der renommierten Konferenz „Best of the Uncovereds" von Singular Research an. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 7. Dezember 2023, von 8:30 AM bis 5:00 PM PST in San Francisco statt.

DeFi Technologies nimmt an der Konferenz Best of the Uncovereds von Singular Research in San Francisco teil

