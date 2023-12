Jeremy Siegel, Professor an der Wharton Business School, äußert Bedenken hinsichtlich der Zinserhöhungsstrategie der US-Notenbank Federal Reserve. Er plädiert für eine gemäßigte Politik und warnt, dass ein starrer Fokus auf das Inflationsziel von zwei Prozent den Dow Jones, der nahe seinem Allzeithoch liegt, bremsen könnte. Fed-Chef Jerome Powell hat bisher bekräftigt, das Inflationsziel von zwei Prozent beizubehalten, jedoch angedeutet, dass sich der Ansatz der Fed ändern könnte. Siegel glaubt nicht, dass bei der nächsten Sitzung der Fed eine Zinserhöhung stattfinden wird. Er merkt an, dass der Zeitpunkt der Zinssenkungen von den Wirtschaftsdaten und der Inflationsentwicklung abhängt. Während einige Banken Zinssenkungen ab Mitte 2024 erwarten, bleibt Siegel vorsichtig und rät, die Veröffentlichung des Dot Plot im Dezember abzuwarten. Die nächste Sitzung der Fed ist am 13. Dezember 2023.