Die US-Wirtschaft hat im November mehr neue Stellen geschaffen als erwartet, wobei die Zahl der Jobs außerhalb der Landwirtschaft um 199.000 stieg, mehr als die prognostizierten 185.000. Die Arbeitslosenquote fiel auf 3,7 Prozent, niedriger als der erwartete Wert von 3,9 Prozent. Dies führte zu einem Rückgang der US-Aktienmärkte und einem Anstieg der Anleiherenditen. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im März fiel unter 50 Prozent. Thomas Altmann, Partner bei QC Partners, erklärte, dass der Arbeitsmarktbericht stark genug sei, um die erwartete erste Zinssenkung zu verschieben. Er wies auch auf die Robustheit des US-Arbeitsmarktes hin. Der Bericht deutet auf einen anhaltend starken Jobmarkt hin, was die Aktienmarkt-Rallye der letzten Wochen in Frage stellt. Anleger hatten erwartet, dass die US-Notenbank ihre Zinserhöhungen beendet und für 2024 weitgehend Zinssenkungen erwartet. Trotz Anzeichen einer Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt in den jüngsten Daten, zeigt der Rückgang des Verhältnisses von offenen Stellen zur Zahl der Arbeitslosen auf 1,34, dass der Arbeitsmarkt ein besseres Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage erreicht hat.