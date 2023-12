Die globale Investitionsförderungskonferenz 2023 in Shenzhen, China

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 8. Dezember fand in Shenzhen, China, die

globale Investitionsförderungskonferenz 2023 in Shenzhen statt. Es wurden über

380 Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 1 Billion Yuan

unterzeichnet. An der Veranstaltung nahmen mehr als 1.000 hochrangige Gäste aus

Ländern und Regionen wie den Vereinigten Staaten, Japan und der EU teil.



Shenzhen, eine offene Stadt, spricht Einladungen an globale Investoren aus.

Unter dem Motto "Create New Paradigms, Embrace Shared Opportunities -- Invest in

Shenzhen, Build a Winning Future" (Neue Paradigmen schaffen, gemeinsame Chancen

nutzen - in Shenzhen investieren, eine erfolgreiche Zukunft aufbauen) fand die

Konferenz nach Angaben des Handelsbüros der Stadt Shenzhen im Format "1+1+12+N"

statt. Im Einzelnen besteht sie aus einer Hauptveranstaltung, nämlich der

Investitionsförderungskonferenz und der Zusammenfassenden Sitzung der Stadt

Shenzhen zur Investitionsförderung, einem Ausstellungsbereich für

Investitionsergebnisse, 12 Investitionsförderungskonferenzen auf Bezirksebene

sowie mehreren parallelen Sitzungen in Übersee und Aktivitäten zur Förderung

industrieller Investitionen. Zehn parallele Sitzungen in Übersee wurden in

Madrid, Zürich, Hawaii, Vancouver, San Diego, Brisbane, Chicago, Tokio, Sydney

und Mailand abgehalten. 12 Aktivitäten zur Förderung von Industrieinvestitionen

wurden zu verschiedenen Themen durchgeführt, darunter Energiespeicherung,

digitale Energie, Finanzen, Konsum, Anwerbung von Talenten und

High-Tech-Industrien.