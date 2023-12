Die Aktien von Siemens Energy haben nach einer negativen Prognose von JPMorgan erneut an Wert verloren. Die Aktien sind im Jahr 2023 bisher um etwa 35 Prozent gefallen. JPMorgan hat Siemens Energy auf ihre Liste der 'Stocks to avoid' gesetzt und das Unternehmen auf 'Underweight' herabgestuft, mit einem Zielkurs von nur 9,20 Euro. Analyst Andrew Wilson erwartet, dass die Aktien einen Großteil ihrer Erholung seit dem Tiefstand im Oktober verlieren werden. Wilson äußerte sich auch kritisch über die anhaltenden Herausforderungen bei Siemens Gamesa, die derzeit deutliche Verluste verzeichnet. Er geht davon aus, dass Siemens Gamesa erst im Geschäftsjahr 2025/26 wieder profitabel sein wird, was eine Verzögerung von zwei Jahren im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen darstellt. Wilson glaubt, dass bei Siemens Energy zusätzliche Maßnahmen zur Stärkung der Bilanz notwendig werden könnten. Die Siemens-Energy-Aktie verlor daraufhin über drei Prozent an Wert.